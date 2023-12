"La prevenzione diventi uno stile di vita"

Sono state complessivamente 76 le persone si sono sottoposte ad un controllo gratuito di prevenzione grazie al progetto "Novembre Azzurro" realizzato dalla Lilt provinciale e da "La Farfalla" con screening effettuati nelle sedi delle due associazioni, a Grosseto e a Follonica. Giornate dedicate alle attività di controllo contro il tumore della prostata, del cavo orale e della pelle con la mappatura dei nei. Hanno collaborato i medici volontari della Lilt Pizzuti, Vaziri e Angelucci.

"Per decenni le patologie tumorali sono state considerate quasi un tabù – dicono i rappresentanti delle due associazioni –. Oggi l’atteggiamento psico-sociale sta cambiando e fondamentali passi in avanti sono stati compiuti grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca, e alla terapia. Grazie ad una maggiore, costante e corretta informazione si è, in particolare, sviluppata la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, che si stanno sempre più diffondendo e consolidando. Attraverso la prevenzione è, infatti, possibile oggi vincere il tumore. Bastano salutari, semplici comportamenti e periodici controlli clinico-strumentali. La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 60% dei casi di cancro e siamo altresì consapevoli che intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare già oggi ad una percentuale superiore all’80%. Tuttavia, nonostante i miglioramenti scientifici avvenuti nel tempo, il livello di guardia deve restare ancora alto sul fronte della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani".