La politica in lutto per Galeotti: "Persona perbene"

La morte di Gabriele Galeotti, 59enne ex consigliere comunale di Massa Marittima, ha spedito nello sconforto anche tutti quei colleghi della politica che hanno diviso con lui battaglie di ogni genere. "Con Gabriele perdiamo una persona per bene – ha detto Fiorenzo Borelli, capogruppo della lista "Massa Comune" – che ha fatto della battaglia per il bene di Massa una missione. È stato l’anima di Massa Comune e ci rappresentato tutti in mille iniziative. Come Capogruppo di Massa Comune voglio esprimere la mia vicinanza a Carla, Giuliano, sua figlia e tutti coloro che lo hanno accompagnato a questo triste epilogo. Gabriele sarai sempre nei nostri cuori e spero ti trovi quella pace che meriti". Un saluto arriva anche dal Partito Comunista. "Gabriele se n’è andato dopo una lunga sofferenza dovuta a quel terribile nemico che lo ha vinto – scrive Luciano Fedeli – Non ci siamo mai frequentati come amici ed io ho avuto occasione di conoscerlo per uno scontro piuttosto acceso che abbiamo avuto ed amici lo siamo diventati proprio grazie a quello scontro giudiziario che ci ha visto contrapposti". Fedeli racconta: "Finito il primo grado, lui ha ricorso in appello ma io, avendo conosciuto la sua storia e le sue sofferenze gli manifesto la volontà di recedere dalla causa e decidiamo insieme di lasciar perdere tutto. Credo che quella sia stata la scelta giusta, vincente. Da allora i nostri rapporti sono stati ottimi. Quest’amicizia è nata perché abbiamo capito che non vale la pena dividerci per l’odio ma è importante fermarsi, tendere una mano verso l’altro, guardandoci negli occhi, e comprenderci. Mi dispiace non averlo più visto ed allora lo saluto ora ed abbraccio tutti i suoi familiari e sua figlia, ciao Gabriele".