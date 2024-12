La politica e gli affetti di Stefania Craxi

"All’ombra della storia, la mia vita tra politica e affetti" è il titolo del libro di Stefania Craxi (nella foto) che sarà presentato domani alle 17.30 nel talk show di Giancarlo Capecchi in programma nell’hotel Granduca, a Grosseto.

"Il libro – spiegano gli organizzatori – è un’ulteriore, importante, sentita testimonianza per chiarire pagine di storia che impongono riflessioni attente e oggettive, che il volume sollecita".

La senatrice parlerà di politica sotto molteplici aspetti, perché politica e vicende familiari per lei e la sua famiglia si sono spesso sovrapposte rendendo anche difficile scorgerne i veri confini, storie consumate comunque sempre sotto ai riflettori – nel bene e nel male – dove molti ’attori’ (pochi protagonisti e molte comparse, a dire il vero) spesso hanno brillato solo per il tempismo con il quale salivano o scendevano dal carro, a seconda del vento che tirava. E questo, senza dubbio, è l’aspetto più amaro che lei deve aver vissuto al fianco del padre negli anni in cui anche i collaboratori più stretti gli voltarono le spalle.

Più di un libro, dunque. Sarà un’analisi dove si intrecciano politica, sentimenti, ricordi familiari e voglia di riportare sul tavolo della Storia (quella con la "s" maiuscola) un confronto fra le verità processuali dell’epoca e quelle che lei non ha mai smesso di sostenere.

Luca Mantiglioni