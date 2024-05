La picchia e la minaccia. Uomo condannato

La minacciava e la picchiava. Una volta, durante un periodo di vacanza, tentò anche di strozzarla e soffocarla in un impeto d’ira.

La ragazza, oggi 32enne, difesa dall’avvocato Simone Falconi, decise di denunciare i troppi episodi di soprusi. L’uomo ha seri problemi con l’alcol, ha 33 anni ed è difeso dall’avvocato Emanuele Adami, una volta aveva aggredito a male parole la donna anche di fronte ai parenti di lei. Due anni di convivenza che erano diventati un vero e proprio incubo. Una volta l’uomo aveva addirittura minacciato la sorella della sua compagna alla fine di una lite quando aveva spaccato tutti i soprammobili della casa spaccato tutte le suppellettili della casa. Dopo la fine della loro relazione, l’aveva aspettata fuori dal locale, poi l’ha presa a schiaffi e a calci e infine le aveva sputato in faccia. La denuncia, che era già scattata, ha solo peggiorato le cose per l’uomo che ieri ha patteggiato la pena durante il processo in tribunale a Grosseto un anno e quattro mesi di reclusione. Il giudice Sergio Compagnucci (nella foto) del tribunale di Grosseto ha disposto la sostituzione della pena con la frequentazione di un percorso di riabilitazione per uomini violenti. Corso che potrà durare al massimo 16 mesi e che dovrà prevedere minimo due incontri alla settimana.