La personale. Madiai, opere alle Clarisse

Al Polo Le Clarisse arrivano le opere dell’artista livornese Mario Madiai con la mostra curata da Michele Pierleoni. Da sabato al 30 marzo sarà possibile ammirare la mostra "Casualmente emozionabile". L’esposizione, sostenuta dal Comune di Grosseto, da Fondazione Grosseto Cultura e dal Lions Club Grosseto, si inserisce nel programma di valorizzazione artistica promosso dalla Castagneto Banca 1910. L’inaugurazione, ad ingresso gratuito, si terrà sabato alle 17.

"Le opere di Madiai – dice Michele Pierleoni – in questa esposizione raccontano un rapporto intenso con il paesaggio toscano, filtrato attraverso un approccio pittorico che esalta il colore e la composizione più che la mera rappresentazione del reale".

"Quello che davvero mi interessa – dice Madiai – è il fatto cromatico e compositivo: non mi importa tanto il soggetto, quanto i mezzi impiegati per rappresentarlo. Astrazione e figurazione hanno per me un significato relativo, contano invece la composizione coloristica, l’equilibrio formale, la disposizione dei segni. Io confido molto nel caos e nella sorpresa, nell’inimmaginabile".

"Siamo lieti – dichiara il direttore generale di Castagnaeto Banca Fabrizio Mannari – di sostenere questa mostra, che rappresenta un’importante occasione per promuovere l’arte contemporanea nel nostro territorio". "Siamo orgogliosi – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – di accogliere nuovamente un artista del calibro di Mario Madiai. Questa mostra segna un importante ritorno per lui, ma anche una grande opportunità per la città di Grosseto di riaffermarsi come centro di promozione culturale".

"La mostra si inserisce perfettamente nella missione culturale del nostro Polo – dicono il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari e il direttore de Le Clarisse, Mauro Papa – che da sempre accoglie e valorizza progetti artistici di grande spessore. Madiai, con la sua pittura emozionale e il suo sguardo sempre in evoluzione, ci offre una visione della Maremma che è insieme evocativa e contemporanea".