"La nostra piscina è chiusa. La sindaca dovrebbe intervenire e ottenere sconti per un’altra"

Piscina comunale massetana ancora chiusa ed in città, fra chi ha passione per l’attività natatoria oppure accompagna i figli a frequentare corsi di questa disciplina, crescono le lamentele per uno stop all’impianto che sta diventando troppo lungo.

Secondo coloro che abitualmente si cimentano in questa attività, la chiusura sta creando disagi dovendo scendere a Follonica, anche quella di Gavorrano al momento è chiusa, ed il consigliere comunale Daniele Brogi (Noc), raccoglie le lamentele delle famiglie e propone alla sindaca, Irene Marconi un’azione che permetta di usufruire delle vasche follonichesi a prezzo scontato per i massetani.

"Dobbiamo, come amministrazione comunale, ed è l’ennesimo esempio, ’copiare’ le modalità di gestione della cosa pubblica a favore dei cittadini, facendo usufruire alle famiglie di Massa Marittima, come fa la sindaca Stefania Ulivieri di Gavorrano per i propri concittadini, agevolazioni nell’uso della piscina di Follonica. Ci pare giusto accordarsi con la Società Nuoto per fare ottenere, sia per i ragazzini che per chi ha problemi di altro genere, uno sconto sull’uso della piscina follonichese anche ai massetani che al momento non hanno la disponibilità del nostro impianto. Le lamentele che mi pervengono sono infatti legate alla quota mensile per l’uso dell’impianto che si somma con le spese da affrontare per la trasferta in riva al Golfo. Mi auguro che la sindaca Marconi prenda in considerazione questa opportunità contattando la presidenza della società che gestisce la piscina follonichese per ricevere, così come accade per i cittadini di Gavorrano, significativi sconti sull’abbonamento mensile di chi, anche per ragione di salute, o per attività sportiva giovanile, pratica questa disciplina".

Roberto Pieralli