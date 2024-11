La Nazionale dei sindaci a Scansano tra partita di calcio e prevenzione

I veterani della Nazionale di calcio dei sindaci italiani tornano oggi in campo a Scansano per la loro tradizionale riunione annuale. Alle 15 disputeranno una partita di calcio incontrando i veterani sportivi del Grosseto Calcio. Ma la partita sarà preceduta da un importante momento di informazione scientifica che ha per tema "Prevenzione e Alzheimer" in programma a partire dalle 11 al Museo Archeologico della Vite e del Vino. Dopo i saluti del fondatore e coordinatore della Nis-Vg Matteo Dell’Oca, del coordinatore dell’evento Marzio Flavio Morini, e l’introduzione della sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi, sono previste due relazioni: il dottor Renzo Berti, direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Toscana Centro su "Perché la prevenzione può essere il punto di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale" e Alessandra Mocali, presidente nazionale Airalzh Onlus su "L’Alzheimer ha paura della prevenzione". Coordina l’iniziativa il giornalista Pierandrea Vanni. La Nis è stata promossa nel 2002 dall’Anci. Presidente è il sindaco di Verona Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e della Nazionale. Fra gli "storici" della Nis figurano Matteo Renzi ex sindaco di Firenze, Renzo Berti ex sindaco di Pistoia, Paolo Fontanelli ex sindaco di Pisa, Graziano del Rio ex sindaco di Reggio Emilia e Marzio Flavio Morini ex sindaco di Scansano ed ex giocatore del Grosseto.