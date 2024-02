La moda grossetana nella città dei fiori

Arte & Moda da una parte e Accademia Nouvelle esthetique e Centro Formazione Moda di Grosseto dall’altro: una collaborazione vincente che ha portato una grandissima visibilità alla Maremma. Sanremo ne è stata la prova. Ad organizzare il "Gran Galà delle Miss", al Villaggio del Festival, a Sanremo, nel parco di Villa Ormond, è stata proprio Arte & Moda (agenti regionali per Toscana, Liguria e Lombardia), in collaborazione con Miss Blumare nazionale: uno dei pochi eventi legati alla moda accreditati, una serata totalmente "in elegante", all’interno del quale quattro Miss hanno sfilato con i quattro abiti "tutti grossetani", realizzati dal Centro Formazione Moda di Grosseto, creati sotto la guida della stilista Lara Roggi, grazie ad un importante e costruttivo percorso fatto insieme dell’Accademia Nouvelle esthetique.

Questa collaborazione tra Arte & Moda e le realtà grossetane nominate non si ferma al Gran Galà, ma ha permesso di realizzare shooting specifici con le creazioni di Centro Formazione Moda al Casinò di Sanremo e altri eventi volti ad esaltare la bellezza delle miss. Tutto questo proseguirà con la fase estiva, sia con le tappe provinciali e regionali di Miss Blumare sia con altri eventi moda, iniziati questo inverno con la prima fashion marathon grossetana.

Deborah Santini