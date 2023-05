La meglio gioventù è in spiaggia

Alberto

Celata

Quando si dice che i giovani hanno poca voglia di impegnarsi, forse chi lo dice non li ha mai visti in spiaggia. Non stiamo scherzando, né tanto meno ci riferiamo a giovani muscolosi o a ragazze dalla silhouette invidiabile. No, ci riferiamo ai ventitré ragazzi del Liceo "Rosmini" di Grosseto che hanno raccolto ventisei sacchi di rifiuti, ripulendo la spiaggia de Le Marze, a Marina, e la pineta circostante. Un’iniziativa della scuola ma anche del Comune, che da tempo sta promuovendo l’educazione ambientale tra i banchi. Insomma i giovani con l’entusiasmo che li contraddistingue possono fare grandi cose, magari grazie a una guida. Ma è quella che, purtroppo, spesso manca.