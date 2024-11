La Maremma si mobilita. Palloncini rossi, arte e pagnotte speciali di pane

Sono tante le iniziative in Maremma per dire "No" alla violenza di genere.

Nel cielo di Sorano domani voleranno tanti palloncini rossi. Oggi alle 10 gli amministratori e gli studenti si ritroveranno alla panchina rossa del parco di via Garibaldi per lanciare in cielo simbolicamente dei palloncini rossi. "La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – dicono dall’Amministrazione comunale – è un momento per fermarsi a riflettere su un fenomeno che colpisce milioni di donne in tutto il mondo, spesso in silenzio e nell’ombra".

Anche Manciano dice no alla violenza sulle donne. La Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili in collaborazione con l’associazione Olympia De Gouges, con il sostegno del Comune, ha organizzato un evento di sensibilizzazione sul tema. Grazie alla collaborazione di Banca Tema e Tema Vita e del Polo culturale Pietro Aldi l’incontro sarà ospitato a Saturnia nella sala Onorato Bartolini. L’appuntamento è oggi alle 17: il pomeriggio inizierà con la presentazione del progetto "Proserpina" a cura dell’associazione culturale Velcha, una rassegna artistica che interesserà il territorio comunale con installazioni permanenti. Poi sarà la volta dello spettacolo di Silvia Priscilla Bruni: "Bellabbbestia, principersa per scelta".

A Pitigliano, oggi alle 17, l’appuntamento è al teatro Salvini con "L’amore che voglio", spunti di riflessione, interventi, letture e danza. Saranno presenti Agnese Mattera, psicologa responsabile del Consultorio Colline dell’Albegna; Vinicio Nardelli, medico responsabile del Serd Colline dell’Albegna; Giulia Fantaccini, assistente sociale referente territoriale Codice Rosa Colline dell’Albegna. L’ultimo appuntamento è programmato per domani, alle 17 in piazza Garibaldi, con il flash mob "Siamo tutte sul filo", lettura dei nomi delle donne uccise nell’anno 2024 e passaggio del filo rosso di lana. Attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio una risposta corale contro la violenza sulle donne.

A Magliano partirà domani la campagna di sensibilizzazione dal titolo "Per troppe donne la violenza è pane quotidiano": da quella data, nei negozi di generi alimentari del territorio comunale saranno distribuire buste del pane con questo slogan e il numero telefonico 1522, il servizio nazionale di raccolta segnalazioni e aiuto per le donne vittime di violenza.

Questo pomeriggio a Scansano, alle 17, sul palco del teatro Castagnoli andrà in scena la conferenza emozionale dal titolo "Violenza di genere: il caso di Artemisia Gentileschi".

A Ribolla l’appuntamento è domani sera alle 21. L’auser locale insieme al Centro sociale "Ciabatti" di Grosseto ed alla loro organizzazione provinciale, lo Spi-Cgil Lega di Roccastrada-Civitella Paganico ed il relativo livello provinciale, con il patrocinio del Comune di Roccastrada hanno organizzato al teatro del centro civico una performance da parte della compagnia professionistica "Animascenica Teatro" di Grosseto dal titolo "Barbablù".

Nicola Ciuffoletti