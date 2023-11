La mareggiata danneggia la spiaggia

Le mareggiate di questo inizio di novembre hanno completamente cancellato la spiaggia che collega i comuni di Follonica e Scarlino, ovvero da Senzuno arriva al Puntone. Una forza incredibile quella della mareggiata di venerdì: i venti fortissimi di libeccio hanno alzato onde alte anche tre metri che pian piano, dove non c’erano le barriere soffolte, hanno ingoiato la lingua di sabbia. Adesso il mare è arrivato direttamente al limite della duna e della pineta, tanto che a piedi adesso è impossibile raggiungere via spiaggia Follonica dal Puntone. In quel tratto di costa l’erosione è particolarmente attiva ormai da troppo tempo. Adesso per i due comuni, Follonica e Scarlino, ci sarà da organizzare un ripascimento "sostanzioso" del tratto di arenile nella prossima primavera in vista della prossima stagione estiva per cittadini e turisti.