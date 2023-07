La lunga estate della Proloco

Un momento suggestivo, con uno scrosciante applauso partito dal pubblico, quello che ha fatto seguito al sollevamento della tela che copriva il Palio che Cinzia Vanni ha dipinto per il Salto della Contessa in programma ad agosto. Emozione perché il Palio 2023 è stato dedicato dalla Proloco (che dà vita alla manifestazione), ad un giovane gavorranese, Raffaele Giuggioli, un attore che aveva parte attiva ai racconti della vita di Pia, scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale ma al quale l’Università – visto che ormai stava per discutere la tesi – volle ugualmente conferirgli la laurea.

La pittrice ha descritto il suo lavoro ricordando i tratti e le capacità espressive del ragazzo quando si impegnava, da attore, sulla scena ma anche come organizzatore di tante feste. La presentazione, che si è svolta nell’ex cinema e che vedeva la presenza della Giunta comunale al completo con il sindaco Stefania Ulivieri che ha introdotto i lavori, era organizzata dalla Proloco guidata dal suo presidente Stefano Santini, ed è servita per illustrare gli impegnativi appuntamenti per questa estate gavorranese. Un cartellone ricco organizzato in stretta collaborazione con il Comune e da parte della Ulivieri sono arrivate parole di congratulazione e di elogio per l’impegno profuso. Si comincia sabato con una cena concerto degli "Insania" nel giardino della Rocca e fino al 2 settembre, quando nella piazza principale andrà in scena una serata in collaborazione con la Cri. E come novità assoluta il 18 agosto una finale regionale di Miss Italia ravviverà il centro cittadino. Ma è tutta una fitta serie di eventi che culmineranno con "Calici di Stelle" all’interno delle vecchie cantine, in programma il 12 agosto, e con la "Cena sotto le Stelle" in programma 22 luglio. Evento motoristico di eccezione quello del 30 luglio quando alla Finoria arriveranno da tutta Italia le Vespe per il grande raduno voluto dal Vespa club locale.

Roberto Pieralli