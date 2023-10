La grande lirica. Di scena Butterfly e La Traviata

Torna l’opera lirica al Teatro Moderno di Grosseto dopo anni di assenza. E lo fa con due classici del melodramma: "La Traviata" di Giuseppe Verdi e "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini. Due appuntamenti imperdibili al Teatro Moderno: "La Traviata" andrà in scena giovedì 7 dicembre, mentre "Madama Butterfly" venerdì 8 marzo, con la presenza dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e laCorale Giacomo Puccini. Presenti l’assessore alla Cultura Luca Agresti, il presidente dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto Antonio Di Cristofano ed il direttore generale Sistema srl Alberto Paolini. Una rassegna musicale con due importanti capolavori del melodramma italiano dal grande richiamo internazionale, successi senza tempo entrati nella memoria collettiva. "Dopo tanto tempo è stata riportata l’opera al Teatro Moderno, c’è stato tanto lavoro che ha ottimizzato un percorso eccellente. Del resto c’è un pubblico molto appassionato al melodramma anche in città e non potevamo non tenerne conto – dice l’assessore Agresti –. Un doveroso ringraziamento va all’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e alla Corale Puccini, nonchè alla società in house del Comune di Grosseto Sistema Srl che permette di ospitare un’offerta artistica di qualità all’interno del Teatro Moderno". "La nostra intenzione è quella di partire da due opere per poi incrementarle, realizzando una rassegna tutti gli anni – ricorda Alberto Paolini – Grandi protagoniste di questi due spettacoli saranno le donne, infatti una delle due date sarà nel giorno della festa delle donne".

"Ci aspettiamo il teatro al completo – conclude Antonio Di Cristofano – l’istituto superiore Polo Bianciardi metterà a disposizione anche le classi di danza". Sarà possibile acquistare i biglietti da martedì 10 ottobre sulla piattaforma comunegrosseto.ticka.it oppure direttamente al Teatro Moderno in via Tripoli, 33 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Per maggiori informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 0564-22429 o 333-5372994.

Maria Vittoria Gaviano