"La giunta senza programmazione. E quanti errori sulla laguna..."

"Le diverse variazioni di bilancio discusse nell’ultimo consiglio comunale hanno evidenziato quanto l’Amministrazione stia procedendo senza una reale programmazione, e manchi di una visione. Se anche per Gustatus si deve ricorrere a variazione, vuol dire che è assente la previsione delle spese future, perfino quelle che si ripetono tutti gli anni".

E’ quanto dicono i consiglieri di "Alternativa" che criticano anche le scelte fatte per il palazzetto ("All’improvviso si sono accorti che ci sono dei lavori urgenti da fare, così sia le scuole che le associazioni sportive saranno prive della principale struttura almeno fino a gennaio"), e sui tempi tecnici: "Dispiace constatare che ancora una volta le commissioni siano state convocate solo due giorni prima, e come troppo spesso succede, il giorno prima la posta del Comune è stata fuori uso per molte ore". E poi la laguna.

"Oltre allo shock del disastro ambientale – dicono dall’opposizione –, si porta a conoscenza del consiglio che sono stati spesi tantissimi soldi, e diverse operazioni sono state effettuate in ritardo. Questa è la politica dell’emergenza, quello che serve invece è la politica della prevenzione e delle soluzioni strutturali. La creazione del consorzio che avrebbe dovuto risolvere tutto è stata presentata a dicembre 2023, la realtà è che ancora non c’è. Dalla piazza il 29 luglio e il 5 settembre è arrivata forte e chiara all’Amministrazione Casamenti la richiesta di un cambio di passo. Ai consiglieri di opposizione è stato permesso di andare a vedere quell’enormità di pesci morti (nella foto). Ma non è questo che Alternativa vuole per Orbetello: è la trasparenza nella gestione della cosa pubblica. La reiterata richiesta di adunanza pubblica del consiglio non mira solo a far partecipare i cittadini, serve a mettere insieme intorno a un tavolo enti, Comuni, Regione, Provincia, Ministero, associazioni di categoria, sindacati, consorzi, imprenditori".