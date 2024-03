La giunta nei quartieri: "Pozzarello, ecco le idee"

Prima riunione nei quartieri per l’amministrazione Cerulli che ha incontrato i residenti a Pozzarello. La cosa che ha fatto più discutere durante la serata è la nuova area cani in costruzione, che a molti abitanti non piace così come è stata studiata. Anche se c’è stato anche chi ha elogiato l’iniziativa.

"Ci è sembrata una cosa da fare perché permetterebbe a una zona tranquilla di essere più pulita utilizzando un’area apposita – ha sottolineato Cerulli –. Intanto abbiamo finalmente asfaltato la via di fronte alla chiesa, abbiamo riaperto la casetta dell’acqua e sistemato i giardini, ma di cose da fare ce ne sono sempre tante. Con la nuova società in house del Comune ci potremo occupare di molte cose di più piccola portata. La zona dopo via della Forconata, inoltre, abbiamo intenzione di urbanizzarla. C’è inoltre la volontà di fare nuovi parcheggi nei pressi del centro sportivo. Per quanto riguarda la spiaggia, vorremmo riprendere il progetto iniziato con il moletto di scogli nel 2017, stiamo parlando di allargarla di 12 metri. Amanda Bausani è la nostra delegata al Pozzarello per un ascolto immediato".

Senza dimenticare la presenza dei cinghiali, che sporcano e creano qualche problema di igiene, causando danni anche alle siepi e ad alcune staccionate. E un paio di possibili soluzioni sono state trovate: dimezzare la dimensione dell’area cani e sistemare un fosso. Ben accolta anche l’idea di fare un parcheggio.

In futuro la giunta incontrerà poi i cittadini degli altri quartieri el promontorio.

"Proseguiremo poi con altri incontri a Lividonia, a Porto Ercole e nelle altre zone del promontorio – ha chiuso Cerulli –. È importante sentire i cittadini anche se non siamo in campagna elettorale".

Andrea Capitani