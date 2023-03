La Giunta approva il progetto di fattibilità Otto milioni e mezzo per la nuova scuola

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione edilizia dell’edificio di via Monte Bianco. La scuola di via Monte Bianco ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni e mezzo di euro e sarà totalmente improntata su criteri di rivoluzione verde, transizione digitale ed efficienza energetica. Il tavolo di lavoro permanente, istituito in Comune di Grosseto ha condiviso ed analizzato la documentazione progettuale approvata. Nel corso della riunione sono state anche definite le linee guida che garantiranno il mantenimento della popolazione scolastica all’interno degli stessi edifici di via Monte Bianco. L’inizio del prossimo anno scolastico non avrà, dunque, conseguenze per il regolare svolgimento della didattica; allo stesso tempo è stato contestualmente ribadito che, in futuro, potrà presentarsi qualche modesto e fisiologico disagio dovuto all’apertura e prosecuzione del cantiere, seppur quanto più possibile ridotto al minimo. L’edificio in sé necessitava comunque di lavori di manutenzione importanti, che avrebbero in ogni modo creato alcune difficoltà.