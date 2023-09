La "Giornata degli Etruschi" tra convegni ed escursioni

Oggi in occasione della "Giornata degli etruschi" a Pitigliano, nel museo archeologico "Enrico Pellegrini", si svolgerà il convegno dal titolo " Gli Etruschi di confine e le sacre vie dell’acqua. Acque risorgive, depositi votivi e pratiche rituali in epoca etrusca". Modera Debora Rossi, direttrice scientifica Musei Civici archeologici di Pitigliano. Il convegno si apre alle 9.30 con i saluti del sindaco Giovanni Gentili, dell’assessora Irene Lauretti, e di Giovanni Altamore della Soprintendenza archeologica, poi – alle 10 – prenderà il via la tavola rotonda con i relatori Adriano Maggiani, Ada Salvi, Jacopo Tabolli, Emanuele Mariotti, Marco Pacifici, Simona Pozzi e Simona Rafanelli. Alle 13brindisi etrusco a cura della Delegazione di Grosseto dell’Ais.

Dalle 11, nel museo archeologico all’aperto "Alberto Manzi", laboratorio didattico "Piccoli vasai etruschi", mentre dalle 15 alle 19.30 visita guidata con la guida ambientaleIrene Belli sulle sacre vie dell’acqua. Ritrovo all’area Archeologica e partenza per Valle Orientina sfruttando il percorso del torrente Prochio. Per informazioni 327 8963488.

Giancarlo Carletti