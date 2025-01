La geotermia in tv spiegata ai bambini

La geotermia fatta conoscere ai bambini attraverso il Lago Boracifero. Geotermia protagonista in televisione, stavolta per un pubblico speciale, quello dei bambini: arriva, infatti, nella spettacolare Valle del Diavolo e a Lago Boracifero, sul crinale delle province pisana e grossetana, "Ma Davvero?", il programma di Rai Kids che è dedicato alle scienze della terra e che andrà in onda domani alle 14.05 su Rai Gulp e RaiPlay. La geologa e divulgatrice scientifica Caterina Zei, nella puntata "Il respiro della terra", con l’aiuto di Geoffrey Giudetti e Romina Taccone di Enel Green Power racconterà il fenomeno geotermico che caratterizza la Valle del Diavolo.

Dalle centrali geotermiche all’esplorazione delle rocce bianche del Parco delle Biancane fino alla preparazione di un "uovo geotermico" cucinato con il calore della terra, l’episodio combina divulgazione scientifica e intrattenimento, rivelando i segreti della geotermia e la sua importanza per il futuro dell’energia.