La forza e il sorriso. Quando il normale è speciale

Arriva senza chiedere permesso, prende tutto, anche tanti sorrisi e cambia radicalmente la vita. E sul volto di una donna, un sorriso è l’accessorio più bello da indossare, citando Audrey Hepburn. La diagnosi ed il percorso oncologico sono momenti complicati, trasformano una donna, oltre che emotivamente, anche esteticamente. Privandola spesso di autostima. Un raggio di luce in questo percorso arriva con i laboratori di bellezza per donne in trattamento oncologico completamente gratuiti. La forza e il sorriso Onlus arriva a Grosseto per regalare benessere, fiducia, coraggio, energia. Ma soprattutto per riaccettarsi nella propria bellezza.

"La forza e il sorriso" è patrocinata da Cosmetica Italia e i laboratori saranno ospitati a "Villa Elena", in via Cimabue, grazie a "La Farfalla". Due ore di skin care e make up, ma anche per passare un momento spensierato. Saranno gruppi composti da massimo sei donne insieme a delle beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici con uno psicoterapeuta. Alla fine del laboratorio viene donato un kit ricco di cosmetici. Inoltre possono essere seguiti da remoto consultando www.laforzaeilsorriso.it.

Ieri, a Villa Elena è stata una giornata di lancio dell’iniziativa. Ed erano già presenti tre donne intente a scoprire qualche segreto relativo alla cura delle sopracciglia e curiosità.

"Tutto questo – dice Loriana Landi presidente de La Farfalla – aiuta ad elaborare i problemi che possono insorgere. È un’opportunità da non perdere".

"Quando una donna affronta il percorso oncologico – spiega Ilaria Rossi, psicologa – deve elaborare un’immagine di un corpo che cambia". "Chi entra con uno stato d’animo fragile – dice l’assessora Simona Rusconi – trova chi aiuta a lottare, affrontare, elaborare la malattia".

"Grosseto – afferma Emma Crawley – è la cinquantaseiesima struttura che ci ospita. Vogliamo far riconoscere che il benessere è un nostro diritto".

Per informaizoni è possibile telefonare al numero 0564-450294.

Maria Vittoria Gaviano