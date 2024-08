La fortezza contesa: "Comune bloccato"

Querelle tra il condominio situato nel Forte Rocca e il Comune: l’ente potrebbe andare per vie legali. Era in programma domenica scorsa un concerto all’interno della fortificazione spagnola, che è gestita dal consiglio di amministrazione del condominio che si trova al suo interno. La location dell’evento è però stata spostata dal Comune alcuni giorni prima alla piazza Regina d’Olanda. A rendere noti i motivi è la Proloco portoercolese. "È stata messa in discussione l’ormai vecchia e famosa convenzione tra la proprietà e il Comune – spiegano dalla Proloco –. Secondo questa convenzione dovrebbero essere permesse sia le visite che gli eventi all’interno del Forte, ma dal Covid in poi non sono state più consente".

A spiegare nel dettaglio è il vicesindaco Michele Lubrano. "C’è una convenzione in essere che risale al 1974 – dice –. Lo Stato, quando sono stati venduti i forti, aveva emesso questa convenzione tra Comune, Soprintendenza e i proprietari del condominio La Rocca. Come Comune siamo rientrati in possesso di quella convenzione nel 2014 e abbiamo iniziato a organizzare degli eventi all’interno del forte. Ne sono stati previsti sette in tutto, oltre alle guide turistiche all’interno della Rocca. Poi, da quando è arrivato il Covid, non è stato fatto più nulla. I condomini hanno preso in mano la convenzione, dicendo che era pericoloso fare queste cose per via del Covid e avevano pienamente ragione. Nel frattempo hanno fatto dei lavori all’interno e non ci hanno fatto più entrare, nonostante abbiamo sollecitato più volte. Non ci può andare la guida turistica e inoltre non ci hanno fatto fare neanche un concerto che era previsto domenica scorsa all’interno del forte, che abbiamo dovuto spostare in piazza Regina d’Olanda. Adesso dal condominio ci hanno scritto che stanno per cambiare la convenzione con la Soprintendenza e questa cosa non ci va giù, perché deve essere strutturata fra tre parti". Il Comune andrà quindi per vie legali. "Intanto gli faremo scrivere dai nostri avvocati – annuncia Lubrano –. Noi vogliamo rientrare all’interno della Rocca con il servizio di guide turistiche e vogliamo fare i nostri eventi. Chiederemo un incontro con la Soprintendenza, se le cose andranno male andremo per vie legali".

Andrea Capitani