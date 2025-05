GAVORRANOSi presenta, per il territorio gavorranese, un’estate piena di avvenimenti che spaziano da quelli musicali e teatrali a quelli enogastronomici senza tralasciare incontri di carattere folkloristico. Ieri mattina, sono stati presentati due appuntamenti che spiccano in maniera particolare come la ’Disfida del Tortello’ e ’Piatti di Pirite’ che andranno in scena rispettivamente il 5 giugno ed il 18 dello stesso mese. "E’ un piccolo segnale, ma crediamo che ogni investimento in cultura e promozione del territorio – ha detto la sindaca Stefania Ulivieri – e collaborazione fra cittadini sia un investimento nel futuro della nostra Comunità". Insieme alla prima cittadina anche l’assessora Francesca Mondei, l’ex sindaco Andrea Biondi per Confesercenti, Sandro Signori in veste di presidente della Associazione Ristoratori, Massimiliano Mei della Associazione del Tortello e Silvia Sarcoli ristoratrice. Ci sarà, alla fine degli incontri una coking lesson sul tortello presso il ristorante il Morgante nel capoluogo condotta dallo chef Massimo Bucci con l’insegnamento che inizierà nel primo pomeriggio del 17 giugno. Il giorno successivo, prima del ritrovo a tavola, ci sarà per i commensali, una visita guidata al Museo della Miniera. Questi appuntamenti godono della partecipazione oltre che del Comune ex minerario, della Confesercenti della Faretra e della Associazione Tortello Maremmano.Roberto Pieralli