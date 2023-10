La Festa della castagna. Due giorni fra degustazioni, musica e auto d’epoca

Entra nel vivo Festa della Castagna di Monticello Amiata. Quello che ci aspetta è un weekend ricco di appuntamenti, cantine aperte, attività ludiche, concerti live e passeggiate.

Oggi si parte alle 9 con l’escursione lungo le "Strade della Castagna" a cura dell’Associazione Custodi del Cammino, alle 12 apriranno gli stand gastronomici, alle 16 ai giardinetti del paese è in programma "Ludobus" e alle 18.30 Reverse "Danza Aerea". Alle 19 in piazza Martinelli è in programma l’apertura della Frasca (a cura dei cacciatori). Sempre alla solita ora, ai Giardinetti aprirà lo stand. alle 20 DjSet. Il centro storico del paese si animerà con l’apertura delle cantine. Seguirà per tutta la sera, tanta musica live in piazza (Trio jazz Midian, Tre Pazzi Avanti, Dj Bellu, Renzo e Mario). Domani sarà l’ultima giornata di festa e questa volta la passeggiata è alla scoperta del "Campo dei Patriarchi", a cura dell’Associazione della Castagna. Alle 10 è in programma il raduno dell’auto d’epoca. Le auto, una volta arrivate, verranno parcheggiate e potranno essere guardate, studiate e apprezzate nei minimi dettagli. L’Associazione Maremmana Auto Moto Storiche Grosseto (che ha collaborato con la Proloco di Monticello Amiata all’organizzazione di questo evento) sottolinea che le mostre statiche in occasione di sagre e altri eventi di paese rappresentano un vero "museo in strada", mentre il raduno – ed è proprio il caso di Monticello – ha un’importanza ancora maggiore. Sempre domani, alle12.30, apriranno sia le cantine presenti nel centro storico del paese sia gli stand ai giardinetti. Alle 15.30 è previsto l’arrivo del Corpo bandistico di Cinigiano e a seguire Corpo bandistico di Castel del Piano. Durante tutto il giorno è in programma l’esposizione di prodotti tipici locali della Strada del Vino Montecucco e di Sapori dell’Amiata.

Nicola Ciuffoletti