La faggeta senza alcun segreto. Alla scoperta delle sue meraviglie

Ogni stagione è bella per un’escursione nella faggeta amiatina che è tra le più vaste d’Europa. Così, grazie alla guida ambientale escursionista Mario Malinverno di Arcidosso, domenica sarà possibile andare alla scoperta dei fornelli dei Partigiani, del misterioso totem, del foliage e di altre meraviglie nascoste nel cuore della faggeta. Dopo l’annullamento di domenica scorsa a causa del maltempo, Malinverno ripropone lo stesso itinerario per questa passeggiata mattutina.

L’uscità sarà in uno dei tanti angoli di meraviglia che solo la faggeta sa offrire. "Il punto di partenza è già un capitolo da raccontare – spiega la guida - . Infatti la camminata inizierà da La Valle dell’Inferno. In questo angolo di Amiata in realtà quello che si apre ai nostri occhi è un mondo paradisiaco. I faggi sono ormai completamente spogli e ci regalano un tappeto rosso di foglie sulle quali far frusciare i nostri passi. Gli enormi macigni di lava si stagliano nel bosco, non più nascosti dalla vegetazione estiva. Visiteremo i luoghi dove, non tanti decenni fa, gli uomini cercarono un rifugio dalla barbarie, in una casa fatta di alberi, rocce e giacigli di foglie. Inoltre questo percorso ci riserverà tante altre sorprese che svelerò strada facendo". Il ritrovo è alle 8,45 ad Arcidosso, piazza Indipendenza, davanti al Municipio Segnaposto, la lunghezza del sentiero è di circa 7 chilometri con una difficoltà media. "La prenotazione – conclude – è obbligatoria". Per farla basta chiamare la guida ambientale escursionista al 320 9076 376.

N. C.