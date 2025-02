La didattica fuori dalla scuola. Come funziona un depuratore. Studenti a lezione con "Adf"

Per la prima volta il depuratore di Manciano ha aperto le sue porte alle scuole e per gli studenti dell’Istituto "Zuccarelli", indirizzo Tecnico Tecnologico Chimico di Manciano, è stata una bella scoperta. Si è trattato di un’opportunità di formazione e conoscenza importante per gli alunni delle classi quarta e quinta che hanno avuto la possibilità di vedere in funzione ciò che studiano in aula.

Per il presidente di AdF, Roberto Renai, si è trattato di un’attività fortemente legata ai progetti educativi che la scuola organizza. "Aprendo le porte dei depuratori e delle sorgenti – spiega Renai – si promuove la sostenibilità ambientale e l’uso consapevole della risorsa idrica. Ringrazio i Comuni soci e l’istituto ’Zuccarelli’ per aver creduto nel valore di questa attività e per la proficua collaborazione. L’acqua è un bene prezioso che sempre di più ha bisogno di competenze e nuove professionalità per essere gestito e salvaguardato".

Per la dirigente scolastica dello "Zuccarelli" Maria Cristina Alocci i suoi alunni hanno avuto un’occasione straordinaria per conoscere da vicino una realtà importante come AdF. "La visita all’impianto di depurazione di AdF ha offerto agli studenti un’opportunità unica di applicare le conoscenze acquisite a scuola – ha detto Alocci –. L’analisi delle acque, che nel corso di chimica, materiali e biotecnologie di Manciano viene effettuata in laboratorio, è un aspetto fondamentale per la comprensione della sostenibilità ambientale, tema centrale nel nostro istituto".

"L’educazione ambientale e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità sono elementi chiave per la crescita dei nostri giovani e per il futuro del nostro territorio – ha detto Mirco Morini, sindaco di Nabciano –. Ringrazio AdF per la collaborazione con le scuole e per l’impegno nel diffondere la cultura dell’acqua, risorsa preziosa che dobbiamo proteggere e valorizzare. Sono certo che iniziative come questa contribuiranno a formare cittadini più consapevoli e responsabili".

Si è trattato di una visita molto apprezzata dai ragazzi, che hanno ascoltato con partecipazione e curiosità le spiegazioni e i racconti di chi ogni giorno porta l’acqua nelle loro case, ne garantisce la qualità attraverso regolari controlli e la restituisce pulita all’ambiente.