La cultura in primo piano. Musei aperti e trekking

Cultura, mostre, collezioni, giardini e ed eventi. La Maremma si prepara a un lungo weekend di Pasqua e l’offerta culturale dei "Musei di Maremma" è ampia. Si parte da Grosseto. Nel capoluogo maremmano saranno aperti tutti i musei. Al Polo Culturale Le Clarisse si può visitare la mostra "Capolavori del Rinascimento". Aperti anche il Museo di Storia naturale e il Museo Archeologico. A Massa Marittima sono aperti il Museo di San Pietro all’Orto e il Museo Archeologico. Visitabile anche la Torre del Candeliere con orario continuato dalle 10 alle 18. Da non perdere anche il Museo Subterraneo e della Miniera. Oggi alle 11 dal Dopolavoro di Niccioleta partirà un trekking urbano per visitare il borgo minerario e celebrare il suo ingresso all’interno dei siti Atrium. Sempre a Massa Marittima nella frazione di Valpiana, via della Cava, sarà possibile visitare l’Aquarium Mondo Marino Explora Dinosauri Natura Centro Studi Squali Istituto scientifico. A Gavorrano sia a Pasqua sia a Pasquetta è aperto il "Centro di Documentazione Etrusco Rocca di Frassinello", con possibilità di visita previa prenotazione [email protected]. A Follonica è aperto il Magma Museo delle Arti in Ghisa della Maremma. Da scoprire anche la Pinacoteca Civica che ospita la mostra fotografica "Archivio contemporaneo della città. Viaggio fotografico per le vie di Follonica" con gli scatti di Carlo Tardani. A Scarlino una visita la meritano la Rocca Pisana e il Centro di Documentazione Riccardo Francovich, mentre a Castiglione si potranno visitare musei e giardini. A Vetulonia molta curiosità la desta il Muvet, aperto anche il Museo Casa Rossa Ximenes nella Diaccia Botrona, infine per Pasquetta sarà inaugurata una nuova stagione del Giardino Viaggio di Ritorno a Buriano. Il Polo Museale di Arcidosso offre tanti luoghi da visitare, il Maco, il Museo del Paesaggio medievale, il Museo Davide Lazzaretti e quello delle Armi, a Scansano è presente il Museo Archeologico e della vite e del vino e a Orbetello la Polveriera Guzman Museo Archeologico. Spostandosi verso il Porto Santo Stefano è visitabile l’Acquario Mediterraneo dell’ Argentario. Musei aperti anche a Pitigliano, Manciano e Sorano, qui l’offerta è all’insegna dell’archeologia. A Pitigliano è possibile visitare anche il museo ebraico.

Nicola Ciuffoletti