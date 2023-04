La Costa d’Argento strizza l’occhio all’estate

Buone presenze per il week end di Pasqua. La Costa d’Argentario ha fatto registrare ottimi numeri per il primo fine settimana turistico della stagione. Le strutture ricettive hanno aperto i battenti, facendo registrare buoni numeri all’avvio del periodo turistico, mentre i ristoranti hanno fatto registrare il tutto esaurito, specialmente per il giorno di Pasqua. Prese d’assalto anche gelaterie e pizzerie, così come i bar, mentre il mercatino sul lungomare dei Navigatori a Porto Santo Stefano ha fatto in modo di aumentare le presenze. Il meteo ha graziato il promontorio, dopo le piogge di venerdì sera, mentre per tutto il week end è stato per lo più soleggiato, favorendo anche le regate di Pasquavela che hanno colorato lo specchio acqueo dell’Argentario. Soddisfatto inoltre dell’organizzazione del week end e della presenza del mercatino – in collaborazione tra Ccn le vie del Valle e Mercante in Fiera – il presidente del centro commerciale naturale Italo Loffredo. "Siamo molto contenti di questo inizio di stagione – dice –. C’è stata una bella affluenza e tante presenze. I commercianti sono entusiasti perché c’era movimento e voglia di fare acquisti. Mi ha fatto piacere perché erano tanti anni che non vedevo la fila delle macchine per entrare, il premio più ambito. L’obiettivo è riportare a P.S.Stefano gente del posto e dare un punto di riferimento a chi viene da lontano trovando qualcosa da fare, restando magari a mangiare nei ristoranti o a prendere un gelato. Bar e altre attività hanno lavorato bene, ho avuto ottimi riscontri. Riempiti anche gli hotel, alcuni turisti hanno dirottato sui campeggi. Abbiamo inoltre fatto promozione sul territorio con un video girato e messo sul web, per far ripartire la stagione all’Argentario e farlo tornare una meta ambita". Anche sulle spiagge della Costa d’Argento, su tutte Feniglia e Giannella, si è approfittato per una bella passeggiata in riva al mare, così come nelle piazze e nei lungomari dei paesi costieri. Un inizio di stagione che fa ben sperare per il proseguo di primavera ed estate.

Andrea Capitani