La "Coppa Ruffino" nel "Grande Slam"

Giorni intensi al Golf Club Punta Ala per la preparazione della quarantunesima edizione della "Coppa Ruffino", gara storica e prestigiosa nel panorama nazionale. E da quest’anno il torneo assume un ruolo ancora più da protagonista anche all’interno dello stesso Golf Club entrando a far parte del suo "Grande Slam" che, così, porta a sei gli appuntamenti che daranno punteggio per eleggere il miglior golfista della stagione. La "Coppa Ruffino", quindi, entra nel ristretto elenco insieme alla "Coppa Giampiero e Nigia Segafredo", la "Coppa del Presidente", il "Punta Ala Summer Classic", la "Coppa del Consiglio" e la "Coppa Punta Ala". Quattro, invece, i nomi presenti nell’albo d’oro del "Grande Slam": sono quelli di Caucia (con due affermazioni, nel 2019 e nel 2020), Grabau (nel 2021), Lippini (nel 2022) e Dorelli (nel 2023).

La classifica finale viene stilata sommando i punteggi ottenuti dai golfisti in ciascuno dei sei tornei (senza però la necessità di doverli necessariamente disputare tutti).

L’edizione numero 41 della "Coppa Ruffino" è in programma sabato 3 agosto e la gara, come da tradizione, si giocherà con la formula 4 palle la migliore: 18 buche, 4 palle la migliore, tre categorie, medal (1ª e 2ª Categoria) e stableford ( 3ª categoria), hcp. Almeno uno dei giocatori deve avere un hcp index della relativa categoria. Premi per la 1ª coppia lordo, 1ª e 2ª coppia netto di ogni categoria e 1ª coppia seniores over 60. A seguire ci sarà un cocktail dinner offerto a tutti i partecipanti con degustazione dei vini Ruffino.

Lo scorso anno, al termine di una bellissima giornata di sport e convivialità che aveva visto la partecipazione di ottanta golfisti, alla presenza di Sandro Sartor (ad e presidente di "Ruffino"), Fernando Damiani (presidente del Golf Hotel Punta Ala) e della baronessa Anna Tassinari Ruffino Duprè, furono premiati i vincitori assoluti (1° Lordo, con 76 colpi) Allegra Rocchetti e Luca Bertucci.

Luca Mantiglioni