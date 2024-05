La Coop a Principina apre un market stagionale

Sarà inaugurato domani alle 9 un supermercato Coop in via del Tirreno, 31 a Principina a mare. Si tratta di un negozio di circa centocinquanta metri quadrati, sulla via principale e vicino alle altre attività commerciali, che resterà aperto fino al prossimo autunno. Il supermercato Coop sarà realizzato negli stessi locali che per annni hanno ospitato lo storico mini market.

Il supermercato offrirà alla popolazione di Principina un assortimento di merci completo che richiama il territorio.

Dai prodotti tipici del territorio locali, a quelli a marchio Coop, pane fresco, banchi gastronomia e forneria, frutta e verdura, carni, latticini, articoli extra-alimentari e stagionali, legati soprattutto al mare, due le casse assistite.

Nel periodo di alta stagione vi lavoreranno fino a tredici persone.

Nei primi giorni di attività il supermercato osserverà il seguente orario: dal lunedì al sabato 8.30- 13.30/16-19.30. Domenica: 8- 14.

Per Unicoop Tirreno quello di Principina a Mare è il sesto punto vendita stagionale su cento supermercati presenti oggi in Toscana, Lazio e Umbria. Il primo venne inaugurato presso il villaggio Riva degli Etruschi di San Vincenzo , in provincia di Livorno, nell’estate del 2020.

Da allora si sono aggiunti altri negozi attivi solo nel periodo estivo, anche all’interno di campeggi e residence della costa toscana. Per i gestori delle strutture turistiche la collaborazione con Unicoop Tirreno rappresenta un servizio importante da offrire agli ospiti, con un’offerta ampia di prodotti, buona qualità e prezzi competitivi.

"Abbiamo imparato molto da queste attività stagionali, soprattutto ad adattarci secondo il tipo di struttura e località turistica – commenta il Direttore Vendite di Unicoop Tirreno Luis Colmenar –. Questa capacità di adattamento ci ha permesso di essere sostenibili in ogni negozio estivo e di servire nuovi clienti, facendo conoscere loro i prodotti, la qualità, la convenienza e i valori dell’insegna Coop".

L’arrivo del supermercato è un’altra testimonianza della vitalità che sta caratterizzando in quest’ultimo periodo Principina grazie all’impegno dei commercianti della località balneare e della Proloco.