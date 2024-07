La città e il suo patrono. La festa di San Lorenzo quest’anno nel segno della Caritas

"Abbiamo bisogno di rilanciare un messaggio per l’accoglienza e il dialogo, un tessuto nuovo per la civiltà dell’amore. La carità rimane il primato della comunità". A parlare così è don Paolo Gentili canonico della Cattedrale e vicario generale della Diocesi durante la presentazione al Palazzo vescovile delle Feste Laurenziane in ricorrenza dei 50 anni dalla istituzione di Caritas diocesana(istituita nel ’74 da monsignor Gasbarri). A questo anniversario, il vescovo Giovanni ha desiderato legare le due principali feste della Diocesi (Le quinquennali della Madonna delle Grazie, tenutesi il 5 maggio scorso e, appunto, San Lorenzo) a questa ricorrenza. La sera di venerdì 9 agosto, come tradizione, è in programma la processione, con la statua di San Lorenzo sistemata sul tradizionale carro trainato da Tiburzi e Fioravanti, due buoi maremmani di 10 anni di proprietà di Loriano Bargagli. Il Pontificale solenne del 10 agosto – festa di San Lorenzo – sarà presieduto sempre da monsignor Gian Carlo Perego. Il presule sarà accolto alle 10.30 sul sagrato della Cattedrale, dal vescovo Giovanni insieme ai canonici del Capitolo e alle autorità. Poi alle 11 la Messa solenne. Il Comune offrirà il cero votivo al patrono, che sarà acceso dal sindaco Vivarelli Colonna. E in occasione delle Feste Laurenziane, Comune, Pro Loco e Diocesi stanno creando un fondo che verrà distribuito fra i centri di ascolto parrocchiali attualmente attivi, perché ognuno "adotti" una famiglia del proprio quartiere, già "accompagnata" dalla Caritas. Ad animare la Messa solenne saranno la corale Puccini.

Domani e il successivo 3 agosto si terrà la "Raccolta di San Lorenzo", iniziativa di solidarietà promossa dalla Diocesi ormai da dieci anni, per raccogliere alimenti a lunga conservazione da mettere a disposizione della "Bottega della solidarietà" di Caritas diocesana, attraverso la quale vengono sostenute circa 200 famiglie in difficoltà economiche. La "Raccolta" di domani si terrà nei supermercati Coop dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica; sabato 3 agosto nei supermercati Conad di via Clodia, via Senegal, via Scansanese a Grosseto e nel nuovo punto vendita di Castiglione della Pescaia. La sera del 10 agosto, alle 21.15, in piazza Dante, tradizionale Concerto di San Lorenzo. Nel corso della serata avrà luogo, come di consueto, la consegna del Grifone d’Oro 2023 da parte dell’Associazione Pro Loco Città di Grosseto a don Enzo Capitani, direttore della Caritas. "Le Feste Laurenziane – dice l’assessore l’assessore Luca Agresti – sono un appuntamento per la comunità religiosa ma non solo. Quest’anno al centro della riflessione c’è la Caritas, una comunità nella comunità per sostenere chi è in difficoltà economica" "La Pro Loco – chiude il suo presidente, Andrea Bramerini – è sempre stata vicina alla Diocesi e la ricorrenza della Caritas fa comprendere lo spirito della città".

Maria Vittoria Gaviano