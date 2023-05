La città che non vorremmo vedere Discariche e auto abbandonate

di Steven Santamaria

Non è facile combattere l’inciviltà e la dimostrazione, purtroppo, arriva da ciò che è possibile trovare in anlune zone della città, soprattutto quelle più periferiche dove discariche a cielo aperto e carcasse di veicoli rappresentano un problema estetico e soprattutto di igiene pubblica. Uno spettacolo indecoroso.

Per quanto riguarda la zona artigianale, regna un certo degrado, specialmente in via Giordania.

Infatti, soprattutto all’interno nei parcheggi, ci sono diverse auto danneggiate o incidentate, la maggior parte con la serratura forzata e prive di targa.

Ma non solo: roulotte abbandonate e distrutte, pneumatici abbandonati e anche alcuni materassi lasciati abbandonati sul bordo strada.

Questo è solo un piccolo "assaggio" di tutta quanta la situazione.

Nella stessa via, ma in un altro parcheggio, le condizioni sono più preoccupanti. Diverse auto erano prive di specchietti, con i finestrini completamente distrutti e le loro gomme fuori uso.

Insieme alle macchine, c’era anche una puzza di bruciato con i segni al centro del parcheggio.

Infine, ad "ornare" la via, oltre la ferrovia, ci sono diversi vecchi infissi lasciati lì.

Ma non è l’unica via vittima di questo disagio: anche una strada più trafficata come via Pakistan, in realtà, vive la stessa situazione: il parcheggio, al fianco di un locale publbico, ospita alcune macchine distrutte. Persino il parcheggio via Aurelia Nord si porta con sé uno strascico di questa vicenda, per via di un’auto distrutta, lasciata lì abbandonata.

Non stiamo parlando di casi isolati o recenti, ma è una situazione che va avanti da tanto tempo e che suscita molta preoccupazione fra i cittadini, che si stanno rendendo conto che queste macchine aumentano giorno dopo giorno.

"Non sappiamo chi siano i responsabili di questi continui abbandoni – racconta un cittadino –, ma stanno aumentando. Specialmente nella zona industriale, ci sono tante auto abbandonate e purtroppo continueranno ad esserci. Essendo un un quartiere più periferico, è meno controllato rispetto ad altri e quindi è spesso soggetto a queste vicende".

In alcuni punti di queste zone ci sono anche le telecamere di videosorveglianza ma, evidentemente, questo non sembra scoraggiare l’attività illecita di qualcuno.