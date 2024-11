La carcassa di un predatore forse investito da un’auto è stata ritrovata in un fosso

Nelle prime ore della mattinata di ieri, un agricoltore alla guida del suo trattore, mentre transitava lungo la Sarzanese Valdera, all’incrocio di Cura Nuova, ha notato nel fosso che costeggia la sede stradale, la carcassa di un animale. Si è fermato per verificare di cosa si trattasse e con suo grande stupore ha constato che si trattava di un predatore, a suo giudizio un lupo. L’uomo ha quindi avvisato i proprietari di un’azienda agricola, che costeggia quel tratto di strada, con attività specializzata nella pastorizia che, a loro volta, hanno allertato sia l’Asl che l’Istituto zooprofilattico di Grosseto. E dal capoluogo è arrivato un tecnico dell’Istituto, che ha prelevato e trasportato su un pick up a Grosseto la carcassa dell’animale. La carcassa dell’animale era finita nel profondo fossato e non era visibile dal posto di guida delle auto di passaggio e la scoperta è stata possibile solo per l’altezza del trattore che ha permesso all’agricoltore di avvistare l’animale. La morte del predatore è avvenuta, con ogni probabilità, per l’impatto con un’automobile, visto che sulla fascia erbosa accanto alla strada, all’altezza del fosso, sono stati ritrovati i rottami di un veicolo. Una volta trasferita nei laboratori grossetani la carcassa dell’animale sarà sottoposta ad una serie di esami per accertare se si tratta di un "ibrido" o di un lupo. E’ comunque evidente che il predatore stesse muovendosi intorno a una nota azienda agricola locale, conosciuta per l’allevamento ovino e specializzata nella produzione di formaggi. E proprio in questa azienda, pochi giorni fa, erano state sbranate due pecore e poco tempo prima un altro capo di bestiame.

Roberto Pieralli