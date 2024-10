"La Buca di Talamone" ha riaperto in città. Menù a base di pesce

Dopo la positiva esperienza registrata con la prima presenza invernale in città (dallo scorso 21 dicembre al 25 maggio), il ristorante "La Buca di Talamone" di via Gramsci 10 ha riaperto i battenti e fino alla fine di maggio, a pranzo e a cena (lunedì e martedì chiusi) tornerà a proporre i suoi menù a base di pesce. Si tratta di un’attività storica, aperta a Talamone nel 1968 e ancora oggi portata avanti a conduzione familiare da Massimo e Barbara e dal figlio Marco. Per informazioni 333-6212388.