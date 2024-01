"Kissing Gorbaciov" al cinema Stella

Al cinema Stella torna il documentario "Kissing Gorbaciov" di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife (ingresso 5 euro), grazie alla collaborazione con il Festival Resistente. Oggi alle 19 è in programma il documentario che racconta la contaminazione e l’incontro tra culture diverse che continua ad avere una carica rivoluzionaria.

Tutto inizia nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento. Qui per la prima volta dei gruppi rock sovietici si esibiscono in quello che la critica musicale ha definito "il primo sbarco ufficiale della nuova armata musicale russa". Gorbaciov era stato eletto a marzo 1985 come presidente del Pcus e, all’alba della prossima caduta del muro di Berlino, ci si trovava in un momento in cui, sia la Storia che le storie di chi era sul palco, stavano cambiando per sempre. La primavera successiva saranno, invece, alcune band italiane a esibirsi in Unione Sovietica in due concerti tra Mosca e Leningrado, tra cui i Cccp e Litfiba. Attraverso materiale d’archivio, con le testimonianze dirette degli artisti, il documentario copre più di 3.500 chilometri tra Melpignano e San Pietroburgo, passando per la rossa Emilia e Mosca, per scoprire l’incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi. L’altro film in programma oggi è "Perfect days" di Wim Wenders (inizio alle 17 e alle 21.15).