Istituto Alberghiero. Le tradizioni a tavola

"Ed anche quest’anno un grazie di vero cuore – dice la professoressa Livia Spano – ai miei studenti dell’istituto Alberghiero di Orbetello per aver saputo organizzare e vivere una bellissima assemblea, ospitata nel salone di rappresentanza della cooperativa La Peschereccia".

Una riunione, dice ancora la stessa insegnante, "all’insegna del gusto, durante la quale abbiamo parlato delle feste di fine anno a tavola in Italia e soprattutto nella nostra bella terra. Un doveroso ringraziamento ad Emiliano Lombardelli, Nicola Alocci e Antonella Celio per aver dialogato con noi e per averci fatto entrare nel mondo della ristorazione fatto di passione e grandissima professionalità".

"Grazie infinite alla cooperativa I Pescatori di Orbetello (Pier Luigi Piro, Massimo Bernacchini, Chiara Piro) – commenta ancora la professoressa dell’Istituto Aberghiero di Orbetello – che ci ha ospitato per l’intera mattinata, raccontando le tradizioni culinarie lagunari, regine della tavola in questi giorni di festività e permettendoci di fare festa. Grazie ai miei studenti che sgrido e sprono, ma che alla fine sono fantastici (una menzione @alice Franci, Mauro Mittica e @alessandro Manini). Ed infine grazie ad Alessandro Mataloni, gran cerimoniere della tombola e a Tommaso Di Maio, sempre pronto, dietro le quinte, ad organizzare e gestire tutto ciò che ci viene in mente. Un felice anno nuovo a tutti i miei colleghi con i quali è bello condividere gioie e dolori di questo fantastico lavoro".