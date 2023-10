Ispettorato del lavoro. Dipendenti in sciopero

Ieri mattina i dipendenti dell’ispettorato del lavoro di Grosseto, hanno partecipato con i propri colleghi di tutta Italia allo sciopero nazionale. Una delegazione della funzione pubblica di Cgil e Cisl e della Rsu della sede maremmana dell’ispettorato, hanno consegnato un documento al prefetto nel quale vengono riassunti tutti i problemi di questo importante servizio. "All’ispettorato del lavoro – spiega Salvatore Gallotta della Cgil – operano formalmente 13 ispettori, due dei quali con competenze tecniche e gli altri amministrative. Ma non si tratta della forza lavoro effettiva, sia perché un ispettore è in aspettativa, sia perché tre dei 13 sono neoassunti che entreranno in servizio il prossimo anno. Inoltre, c’è un continuo turnover. Le ispezioni effettuate sono circa 250, ma l’obiettivo minimo è arrivare a 290. Secondo i calcoli della Cgil la pianta organica dovrebbe essere costituita da 22 ispettori. La carenza di personale – chiude Gallotta – impedisce all’ispettorato di funzionare come dovrebbe".