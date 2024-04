Irene Piro fa il bis. Seconda laurea con lode parlando della duna

Seconda laurea per Irene Piro che all’Università di Siena, Dipartimento di Sienze storiche e dei Beni culturali (corso di laurea in Archeologia), ha discusso la tesi dal titolo "La duna costiera della Feniglia di Orbetello, un paesaggio tra mare e laguna nel periodo romano" ottenendo la votazione di 110 e lode. Relatore Franco Cambi, controrelatore Claudio Calastri. Irene Piro attraverso la sua tesi ha descritto come nel corso dei secoli si è formata la duna della Feniglia. Alla neo dottoressa bis le congratulazioni da parte de La Nazione.