"Io non rischio a Grosseto, centinaia di persone in piazza Dante"

Centinaia di persone, tra studenti, curiosi e cittadini comuni erano presenti in piazza Dante tra i gazebo gialli, dove c’erano i volontari delle associazioni di Protezione civile. Volontari che sono rimasti per tutta la giornata di ieri a disposizione per fornire informazioni sulle buone pratiche di protezione civile, utili a proteggere sé stessi e gli altri. Ottimo successo quindi per l’iniziativa "Io non rischio", promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, da Regione Toscana, Provincia e Comune di Grosseto. Presenti anche le associazioni di volontariato Humanitas Grosseto; Misericordia Albinia; Misericordia Arcidosso; Misericordia Grosseto; Croce Rossa di Grosseto. Insieme a loro l’Ance, gli ordini professionali dei geometri, architetti, ingegneri e geologi e gli studenti del polo tecnologico Manetti-Porciatti. "E’ stata una giornata molto costruttiva – ha detto il presidente della Provincia Limatola –. C’erano molte persone curiose su quello che accade in situazioni del genere. Anche le scolaresche hanno chiesto spiegazioni su quali siano le buone pratiche da seguire in situazioni di calamità naturali e non solo. Ringrazio tutti gli intervenuti. Molto interessante – ha chiuso Limatola – il modellino che ha simulato il sisma: ci ha fatto toccare con mano le conseguenze sugli immobili. E’ stato il culmine di un percorso molto interessante che dovrà essere ripetuto anche nei prossimi anni".