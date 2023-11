"Io leggo perchè". Così si aiutano le nostre scuole

Con il progetto "ioleggoperchè" sarà possibile arricchire le biblioteche scolastiche grazie alla sinergia tra scuole, librerie ed editori. Fino a domenica 12 chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie aderenti in tutta Italia, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo ad una scuola.

Nel centro storico cittadino è possibile partecipare al progetto rivolgendosi nelle librerie "Palomar" (in piazza Dante) e "Mondadori" (in Corso Carducci).

"Noi ci siamo riforniti di tantissimi libri per ogni età – dicono dalla libreria Mondadori –. Tutti i titoli saranno presenti sui nostri scaffali e, una volta donati saranno inseriti nelle scatole etichettate per le scuole che aderiranno. I libri possono essere donati anche comodamente da casa con pagamenti online (creeremo un form online per la compilazione dell’etichetta da applicare al libro donato e le liste tra cui scegliere). Abbiamo anche tenuto conto di tutte le tasche per cui saranno presenti libri in formati più o meno economici".

Per informazioni sulla libreria Mondadori è possibile teelfonare allo 056423329.