"Io amo", ovvero la storia di Franco Fasano

Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, ci sarà la presentazione del libro "Io amo" del cantautore Franco Fasano, all’Irish Soul Pub in piazza Del Sale 23 a Grosseto. All’evento sarà presente l’autore. A moderare l’incontro sarà il ricercatore e divulgatore musicale Daniele Sgherri insieme al giornalista Enrico Pizzi. Le letture di alcune parti del libro autobiografico di Franco Fasano sono affidate all’attrice Katia Fini. L’evento è gratuito con possibilità di fermarsi a cena con l’artista (prenotazione richiesta al 348 676 6111).

Il libro, uscito nel novembre 2021, racconta la vita del cantautore Franco Fasano, a cura di Massimiliano Beneggi per la casa editrice D’Idee. Prendendo il titolo da un famosissimo brano composto dal cantautore per Fausto Leali, il libro racconta la carriera, il percorso e le canzoni di uno dei più poliedrici poeti musicali della nostra storia. Un vero e proprio viaggio tra le diverse epoche, attraverso cambiamenti sociali che hanno imposto anche modi differenti di ascoltare la musica, senza mai privarci del gusto di viverla. "Io amo" non è solo il titolo di un successo discografico, ma un approccio compositivo con cui l’autore sorprende da oltre quarant’anni il pubblico, scrivendo brani che raccontano le sfumature dei sentimenti.

Per la prima volta Franco Fasano ripercorre la sua lunga carriera fatta di sorprendenti retroscena e importanti incontri con gli interpreti delle sue canzoni come Bruno Lauzi, Mina, Mia Martini, Massimo Ranieri, Franco Califano, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Al Bano e scoperte straordinarie come Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Una storia incredibile che svelerà segreti e verità della nostra musica in una lettura appassionante e ricca di emozioni fino all’ultima pagina. Il libro è curato da Massimiliano Beneggi, critico di musica e teatro che, attraverso un linguaggio scorrevole e coinvolgente, che fa notare come dentro a ognuno di noi ci sia un po’ delle canzoni di Franco Fasano.