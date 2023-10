Investire in Maremma. Zavattaro ne parla durante l’"Aperitivo" Stefano Zavattaro, laureato in Economia, parla di investimenti finanziari in Maremma: pro, contro, opportunità ed ostacoli. Appuntamento oggi alle 18 nel "Loft" di via Mazzini a Grosseto, nell'ambito della rassegna "L'aperitovo parla inglese".