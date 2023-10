Invasione di topi in città. I cittadini: "Derattizzazione"

Il problema della proliferazione dei ratti non è solo confinato a Follonica ma si estende anche in altri comuni e, come viene segnalato da cittadini, è presente anche a Massa. In molti auspicano che l’intervento di derattizzazione sia eseguito anche nella città del Balestro che non è esente dalla presenza di ratti ormai da qualche settimana. Ma non solo: anche le frazioni non sono esenti. Segnalazioni ripetute sono arrivate nella zona del supermercato Conad, soprattutto nelle zone adibite al verde pubblico, dove e dove nascerà la nuova farmacia Comunale. E’ proprio lì che viene evidenziata una presenza di roditori piuttosto elevata. Analogamente la presenza di ratti è segnalata anche nei pressi dell’area dell’ex Tiro a Segno, nei pressi dell’altro supermercato Coop. Stessa cosa nelle vicinanze del Mattatoio in Borgo. La speranza è quindi quella che l’iniziativa tempestivamente presa dal comune di Follonica sia "copiata" anche dall’Amministrazione massetana.