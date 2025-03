Invasione di moscerini, animi caldi

L’amministrazione comunale di Orbetello ha incontrato nel primo pomeriggio di ieri in Comune un gruppo di commercianti del centro storico e di cittadini per parlare della grave situazione che si è venuta a creare a seguito della vera e propria invasione di moscerini.

Una situazione che sta mettendo in crisi molte attività commerciali, soprattutto del centro storico. La delegazione, con alcuni esponenti molto agitati ed arrabbiati, è stata ricevuta nella sala del Consiglio dal sindaco Andrea Casamenti e dagli assessori Chiara Piccini, Maddalena Ottali e Luca Minucci.

Inoltre, un gruppo di genitori di un asilo di Orbetello ha inviato, sempre ieri, un esposto alla Regione ed al Comune per protestare per la presenza abnorme di moscerini negli spazi verdi della struttura scolastica e che obbliga i bambini a restare chiusi nelle aule senza poter uscire all’aria aperta.

Ma non solo questo, in Comune sono stati presentati video e foto, con abitazioni "assediate" dagli insetti, finestre tenute costantemente chiuse per impedire che possano entare nelle abitazioni, pareti "annerite" dagli insetti.

Gli amministratori comunali hanno ribadito che da parte loro c’è il massimo impegno nel tentare di risolvere la situazione.

"La giunta – ha spiegato poi Ivan Poccia, capogruppo di maggioranza – sta facendo tutto quanto il possibile, con nuovi interventi di dinfestazione, su tutto il territorio ed in laguna. Ma al tempo stesso è bene ricordare che le competenze sul bacino non sono del Comune, bensì della Regione e dello Stato, anche tenendo conto della nuova legge".

"Il problema – ha concluso Ivan Poccia – sarà anche valutato domani (oggi per chi legge, Ndr) nel corso di una riunione convocata in modo urgente del Comitato scientifico sulla laguna, che vedrà presenti Comune, Regione e ministero dell’Ambiente. Sempre alla ricerca di nuovi interventi mirati che possano risolvere il grave problema".

I cittadini arrabbiati si sono costituiti in un Comitato popolare, per nuove azioni di protesta. La giunta comunale ha poi deciso di andare anche ad un nuovo confronto con la Regione proprio sugli aspetti di bonifica del bacino, non più rinviabili.

Michele Casalini