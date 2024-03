Intervento con il Pnrr: "Presto il nuovo asilo"

Sono iniziate le attività di demolizione dell’asilo nido comunale. Demolito il vecchio ne sarà costruito uno nuovo nuovo. Questa è una delle fasi del progetto "Ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’asilo nido di Arcidosso" finanziato con i fondi Pnrr. L’intervento è stato approvato con un quadro economico complessivo di 978.108,30 euro ed aggiudicato all’impresa fiorentina Sical Circe Srl di Barberino Tavarnelle). "La nuova struttura – si spiega – rispetterà le più moderne e recenti tecnologie costruttive ed architettoniche, in grado di garantire un elevato standard di efficienza energetica e antisismica. Inoltre, l’intervento consente di ampliare l’offerta per ulteriori 15 utenti, portando quindi la capienza complessiva dei posti disponibili da 50 a 65".

In questo periodo di lavori è stata garantita la continuità del servizio, l’asilo nido è stato trasferito temporaneamente nelle strutture dell’ex scuola nella frazione di San Lorenzo.

"Con questo importante intervento diamo continuità al nostro impegno di garantire scuole sicure, sostenibili ed altamente qualificate, considerando che abbiamo anche finalmente concluso i lavori di messa in sicurezza sismica e di abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso delle scuole primarie e secondarie di primo grado – spiega il sindaco Jacopo Marini –, tornate proprio in questi giorni pienamente agibili ed usufruibili. Siamo comunque consapevoli che su questo progetto da oltre 1,5 milioni di euro realizzato in tre lotti, si erano accumulati ritardi a causa, soprattutto, di problemi organizzativi di una delle imprese. Per questo voglio scusarmi, a nome mio e dell’Amministrazione, con i ragazzi, le loro famiglie, gli insegnati ed il personale della scuola per i disagi subìti con il perdurarsi dei lavori".