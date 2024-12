Interventi zona industriale: "Ora confronto"

"Apprendiamo con piacere che l’Amministrazione comunale di Follonica ha deciso di intervenire sulla situazione idraulica della zona industriale e abbiamo scritto al Comune per avere, al più presto, un incontro per un confronto con chi rappresenta numerose imprese che hanno sede nella zona". Marco Caverni, artigiano follonichese e vicepresidente del comitato di zona commenta le notizie che, nei giorni scorsi, sono state diffuse a mezzo stampa: "Da sempre la nostra associazione segnala una fragilità della situazione idraulica della zona industriale che, negli anni, ha comportato numerosi allagamenti e conseguenti danni per le realtà produttive che hanno sede nell’area. Nel tempo – prosegue Caverni – le nostre segnalazioni hanno portato alla mappatura del sistema fognario e alla realizzazione di numerosi incontri". "Anche nell’incontro che avemmo con i candidati a sindaco – aggiunge Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – abbiamo ribadito l’urgenza e la necessità di interventi risolutivi. Le aziende che rappresentiamo apprezzano, la manutenzione effettuata ai tombini, con la disostruzione di quelli che non consentivano il deflusso dell’acqua: un intervento utile ma non certo risolutivo".