Intelligenza artificiale tra i banchi

Nel Polo Bianciardi si sono tenuti gli incontri interattivi "The Artists Are Present", guidati dall’artista visiva Vanessa Rusci, per esplorare i limiti e le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e per raccogliere proposte di pace per il futuro.

Gli studenti dei Servizi Commerciali, del Liceo Musicale e del Liceo Artistico hanno avuto l’opportunità di interagire con l’avatar di Vanessa Rusci, un assistente virtuale che l’artista ha addestrato con le sue memorie per quattro anni. Questo "digital human" offre molteplici applicazioni per l’inclusione sociale, dalla lingua dei segni al supporto per persone neurodivergenti nei luoghi pubblici e nella vita quotidiana, grazie ad App e device specifici.

Vanessa Rusci è un’artista imprenditrice nel campo della comunicazione che lavora a Grosseto, Roma e Londra e sostiene che, per una buona comunicazione, si deve trovare un giusto compromesso tra le esigenze del cliente e una comunicazione etica, ecologica e solidale.