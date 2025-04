Intelligenza artificiale da capire "Ora!"

"Ora!" è il titolo del saggio sull’intelligenza artificiale scritto da Simone Faragli (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18.30 nella libreria Palomar, in piazza Dante, a Grosseto.

Il libro, edito da Effigi, offre un’analisi approfondita e accessibile su uno dei temi più dibattuti del nostro tempo. L’Intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra quotidianità: la generazione di testi e immagini, un tempo prerogativa della fantascienza, è oggi una realtà diffusa in numerosi ambiti. Ma per comprendere appieno il valore di questa tecnologia è fondamentale analizzarne l’evoluzione e il suo impatto sulla società. Fagioli propone un percorso che intreccia passato, presente e futuro, partendo dal Settecento, il secolo d’oro della riflessione sul rapporto tra uomo e macchina, per arrivare fino alle applicazioni odierne dell’IA. Attraverso un approccio innovativo, che unisce testo e immagini generate con il supporto dell’intelligenza artificiale, l’autore, con un linguaggio chiaro e rigoroso, invita a una riflessione critica sulle trasformazioni che questa rivoluzione sta portando nelle nostre vite, analizzandone gli impatti etici, tecnologici ed economici. All’evento, oltre all’autore interverranno la giornalista Francesca Ciardiello e l’editore Mario Papalini. Simone Fagioli, è ricercatore libero professionista di formazione antropologica.