Inserimento lavorativo con i corsi specializzati

Non solo un aiuto, anche un futuro lavorativo. Sèc moda, il corso di formazione sartoriale di base promosso dalla cooperativa Solidarietà è crescita e dal laboratorio Creavi con il contributo di Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto, che è iniziato ad aprile e terminato a settembre ha consegnato gli attestati ai partecipanti. Sono state 15 le persone ad aderire in un corso di 300 ore totali tra lezioni frontali in aula e stage. Il tutto è rivolto a neet, disoccupati/inoccupati, appartenenti a categorie protette e donne in stato di fragilità. L’obiettivo prefissato era di garantire un inserimento lavorativo presso aziende del settore. Sono state date nozioni su confezione e utilizzo delle macchine sino alla sicurezza sul lavoro, passando per conoscenze di base all’approccio di vendita e la conoscenza dei tessuti filati, accessori e macchinari. Sono partner dell’iniziativa il centro antiviolenza Olympia de Gouges, Fais jeans e Fleurs atelier. "Questo progetto è solo l’inizio- Debora Caramelli, presidente cooperativa Solidarietà è crescita - Il prossimo progetto prevede tappezzeria nautica perchè mancava un collegamento con il nostro territorio". "La formazione ha riguardato – Marzia Fidanza titolare dell’azienda Creavi – sia la materia pratica di sartoria da donna e uomo sia la conoscenza dei macchinari ed approccio con il cliente. Faremo un nuovo progetto specializzeremo la sartoria nella tappezzeria nautica e linea di abbigliamento per donne mussulmane. A livello di occupazione lo hanno raggiunto 3 persone". "Favorire l’integrazione sociale e, quando possibile, il reinserimento lavorativo, aiutando le persone fragili a sviluppare competenze professionali o di relazione- affermano Amedeo Gabbrielli consigliere comunale e Valentina Corsetti presidente Consulta della disabilità- sono prerogative del Comune. Si tratta di un modello da seguire". "E’ una bellissima idea infatti abbiamo mandato una donna che è nel nostro centro- Paola Mauri, operatrice di Olympia – Olympia è molto vicina a queste iniziative, che aiutano le donne".

M.V.G.