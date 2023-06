Innovazione Laganga on line Ecco il nuovo sito

Nuovo sito internet per la macelleria Laganga. Per la storica bottega di via Inghilterra 43 a Grosseto è un momento importante di demarcazione tra il suo essere ‘tradizione’ e diventare ‘futuro’. La famiglia Laganga inizialmente aveva prescelto una presenza continua sui social al posto di un sito commerciale per un percorso di inserimento in quel mondo virtuale in continua trasformazione che la tenesse aggiornata e vicina alla sua fedele clientela. Creare fiducia e rappresentare la propria professionalità, etica e qualità erano prioritari. Ma dopo aver consacrato numeri e azioni è arrivato il momento di presentarsi ufficialmente anche con un sito istituzionale che la rappresentasse al di fuori di quella quotidianità che ha dimostrato di saper ben gestire e governare. Con il nuovo sito www.macellerialaganga.it adesso la Macelleria Laganga è pronta ad essere presente anche in rete a disposizione per una clientela sempre più fidelizzata ed esigente. Il sito racconta la storia e la filosofia della macelleria fatta di 50 anni di storia, tradizioni, territorialità e ‘giri’ per il mondo. E’ un momento di racconto della sua bella terra, forte e ricca di tradizioni che la rappresentano. In parallelo all’essere una vetrina aperta sul mondo, il sito della Macelleria Laganga diventa un ulteriore strumento per rinsaldare quel ponte di congiunzione tra l’imprenditoria locale e le eccellenze del territorio. Il sito non è meramente commerciale ma un biglietto da visita con cui Macelleria Laganga continua a parlare di sé, della sua essenza rappresentata dalla famiglia ma anche di quella professionalità e qualità che viene mantenuta grazie ad un continuo rinnovarsi, studio e confronto, parte integrante di una filiera fatta di accurata ed esigente selezione dei fornitori e collaborazioni. "Con questo sito – ha detto Beppe Laganga, il capostipite della famiglia – vogliamo mettere un nuovo tassello della nostra vita, un punto di svolta dopo 49 anni trascorsi insieme ai clienti, con una storia ricca di emozioni, crescita, evoluzione. Dobbiamo sempre ricordarci chi siamo, perché, come e dove siamo arrivati oggi".