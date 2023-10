Inner Wheel, conferenza con Crimaldi sull’ortopedia rigenerativa

"Sono sempre di più i campi della medicina in cui si ricorre alla cosiddetta rigenerazione tissutale, ovvero la creazione di tessuti identici a quelli preesistenti". Lo dice il dottor Sergio Crimaldi, ortopedico che ha prodotto più di 200 lavori scientifici su medicina innovativa e mininvasiva e che collabora principalmente con Humanitas Research Hospital e Columbus Clinic di Milano, Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. Lo illustrerà alla conferenza in sala Tirreno a Follonica venerdì organizzata dall’Inner Wheel Club dal titolo "La Medicina Rigenerativa in ortopedia: mito o realtà?". Anche nel campo ortopedico e traumatologico nuove tecniche, un tempo considerate sperimentali, ma oggi diventate innovative, stanno dando risultati eccezionali. "Vi aspettiamo numerosi – conclude la presidente dell’associazione Inner Wheel di Follonica Paola Zalaffi – per avere un quadro più chiaro su questa importante branca della medicina, la Rigenerativa".