Iniziativa dell’associazione "Il Calamo". Lettere scritte a mano: torna il premio

L’associazione "Il Calamo" presieduta da Ettore De Tora ha compiuto 18 anni e resta la prima associazione calligrafica in Toscana. Anche quest’anno, per onorare il compleanno, lancia l’iniziativa "Scriveteci una lettera", giunta alla quarta edizione.

"Si tratta – dice il presidente – di un vero e proprio invito alla scrittura nella maniera classica: carta, penna, busta e francobollo, per raccontare qualcosa di noi e del rapporto con questi materiali e strumenti che hanno rappresentato fino a pochi decenni fa l’unica modalità di comunicazione scritta. L’invito è rivolto a tutti e ci aspettiamo di ricevere belle lettere non solo da coloro che hanno i capelli bianchi e dimestichezza con questo metodo comunicativo ma soprattutto dai giovani, esperti di e-mail, internet e social, che probabilmente non hanno mai inviato delle lettere, né provato l’emozione di riceverne una, magari scritta in calligrafia, su carta pregiata, rifinita da un elegante indirizzo ed un bel francobollo. Tutte le lettere ricevute entro il prossimo 10 ottobre saranno selezionate e valutate da una giuria formata dai membri del Consiglio direttivo. Inoltre, la pubblicazione sulle nostre pagine facebook e Instagram, permetterà a tutti di esprimere un giudizio che sarà tenuto in considerazione ai fini della classifica. Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna sezione e la lettera più bella in assoluto, riceverà il Premio Marco Moretti, per ricordare il maestro che ha rappresentato la colonna portante dell’associazione e ci ha lasciati di recente". Le lettere vanno inviate all’indirizzo Associazione Il Calamo, via Madagascar 55, 58100 Grosseto. Per informazioni inviare un messaggio WhatsApp al numero 3292904359.